Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbrüche in Jena

Jena (ots)

Ein Rennrad der Marke "Specialized" und einen Fahrradhelm entwendeten Unbekannte am Dienstagnachmittag aus einem Keller der Hermann-Löns-Straße. Beides zusammen hat einen Wert von etwa 800 Euro. Auch einen zweiten Keller suchten die Einbrecher auf und durchwühlten ihn. Ob aus diesem etwas fehlt, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Ein weiteres Fahrrad der Marke "Specialized" im Wert von 1.400 Euro stahlen Unbekannte aus einem Abstellraum in der Erfurter Straße. Auch in einen Keller in der Georg-Werth-Straße brachen Diebe ein. Der Mieter bemerkte am Dienstagmorgen, dass sein Kellerverschlag aufgebrochen und der gesamte Verschlag durchwühlt, Kartons aufgerissen wurden. Es fehlten alkoholische Getränke und Werkzeugkoffer. Das Beutegut beträgt in diesem Fall mindestens 200 Euro.

