Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Exhibitionistische Handlung vom Sonntag aufgeklärt

Jena (ots)

In der Nacht zum Sonntag entblößte sich ein junger Mann am Burgauer Weg vor einer Gruppe Frauen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten. Am Dienstagnachmittag erkannte eine der betroffenen Frauen den Mann im Stadtzentrum von Jena wieder und informierte umgehend die Polizei. Die Beamten stellten den Mann und nahmen ihn mit zur Dienststelle. Der 22-jährige Slowene wurde zum Sachverhalt belehrt und vernommen. Nach allen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Er muss sich jetzt für die Straftat verantworten.

Wir berichteten am 3. Juni 2019:

Gleich zwei exhibitionistische Handlungen wurden in der Nacht zum Sonntag in Jena angezeigt. Gegen 0.45 Uhr entblößte ein Unbekannter sich am Burgauer Weg vor einer Gruppe Frauen. Der Mann war etwa 25 Jahre alt, etwa 1,75 m groß und schlank. Er hatte kurze schwarze Haare, trug einen Dreitagebart und war mit einer blauen Adidas-Jacke sowie einer blauen Jeans. Der Mann lief anschließend schnell davon. Etwa eine halbe Stunde später meldete eine junge Frau einen weiteren "Exhibitionisten". Der Mann sah die junge Frau auf ihrem Balkon in der Fritz-Ritter-Straße stehen, entblößte sich und manipulierte augenscheinlich an seinem Glied. Der Mann wird auf etwa 35 Jahre geschätzt. Er hatte dunkle halblange Haare. Bekleidet war er mit einer knielangen braunen Hose, einer Joggingjacke mit neongelben Streifen und braune Schuhen. Der Mann hatte einen grünen Rucksack bei sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu beiden Vorfällen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Exhibitionistischen Handlungen geben können, unter Tel. 03641-810 um Mithilfe.

