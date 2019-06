Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 04.06.2019

Weimar (ots)

Richtigstellung zum Pressebericht vom 31.05.2019 "Verletzter in Kloßfabrik"

In dem Artikel vom 31.05.2019 wurde als Örtlichkeit eines Arbeitsunfalls in Heichelheim fälschlicher Weise die Kloßfabrik genannt. Hierbei handelt es sich um eine Fehlinformation. Der Ereignisort des Arbeitsunfalls befand sich in einem benachbarten Agrarunternehmen.

Verletzt nach Unfall

Zwei Verletzte und insgesamt ca. 30.000 Euro Schaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Abzweig von der L1052 nach Hohenfelden. Die aus Richtung Hohenfelden kommende BMW-Fahrerin (55) übersah die vorfahrtsberechtigte 38-jährige Fahrerin eines Passats und kollidierte mit dieser. Beide Fahrzeugführerinnen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Postautos beschädigt

Unbekannte Täter verschafften sich im Verlauf des vergangenen Wochenendes Zutritt zum Gelände der Post in Buttelstedt. Mit einem noch unbekannten Gegenstand zerkratzten sie hier sieben Postautos und verursachten so einen Schaden von ca. 3.500,- Euro. Zeugen zum Geschehen werden gebeten sich bei der Polizei Weimar zu melden. 03643-8820.

Kupferdiebstahl

Von Sonntag zu Montag gelangten unbekannte Diebe auf das Gelände des Recyclinghofes in der Dürrenbacher Hütte. Durch ein herbeigefügtes Loch in der Mauer verschafften sie sich Zutritt zur Halle und entwendeten aus dieser etwa 500 kg Kupfer im Wert von ca. 6.000 Euro.

Betrunken unterwegs

Einer Kontrolle wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Sprinter in Weimar Am Ilmblick unterzogen. Der 51-jährige Fahrer stand sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol, verweigerte aber einen Test. Die angeordnete Blutentnahme musste er dennoch über sich ergehen lassen. Das Ergebnis wird zeigen, ob er seinen sichergestellten Führerschein zeitnah wieder bekommt.

