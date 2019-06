Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 03.06.2019

Weimar (ots)

Körperverletzung im Weimarer Land

Zu einer Körperverletzung kam es am Sonntag früh gegen 02:00 Uhr in Mellingen, Umpferstedter Straße. Vier männliche Personen die von einer Kirmseveranstaltung kamen wurden von zwei maskiereten Tatverdächtigen verfolgt und einer schlug dann zu. Die 4 männlichen Personen wurden dann mindestens einmal mit der Faust vor den Kopf geschlagen. Ein männliches Opfer wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in Krankenhaus Weimar verbacht.

Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter versuchten in ein Einfamilienhaus in Weimar-Tröbsdorf, Am Teichdamme einzubrechen. Die genaue Zeit ist nicht bekannt. Festgestellt wurde dieses am Sonntag, gegen 18:30 Uhr. Der oder die Täter gelangten auf unbekannte Weise auf das Grundstück. Hier wurde der Rolladen des bodentiefen Terrassenfenster mittels Hebelwerkzeug angegriffen und beschädigt. Der Schaden am Rollo beträgt ca. 1000 Euro. In das Haus gelangte jedoch niemand. Weitere Ermittlung zum Sachverhalt laufen.

Eisner Polizeihauptmeister

