LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Am Vormittag des 02.06.2018 befuhr der Fahrer eines Pkw VW die B87 von Niederroßla nach Oberroßla. Plötzlich wechselte ein Reh die Straße, in der Folge das Wild mit der Fahrzeugfront des Golfs kollidierte, Sachschaden 1.000 EUR. Das Reh verendete am Unfallort.

In den Nachtstunden von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter die vordere Kennzeichentafel AP-VS276, samt Halterung von einem in der Hermstedter Straße in Apolda abgestellten grauen Pkw Opel.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

