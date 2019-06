Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation des ID Jena

Jena (ots)

Am Freitag gegen 11:30 Uhr stellte ein Gartenbesitzer der Kleingartenanlage "Am Erlkönig" fest, dass unbekannte Täter in der Nacht vorher vermutlich über den Zaun kletterten, um so auf das Gartengrundstück zu gelangen. Fortfolgend öffneten die unbekannten Täter gewaltsam die Gartenhaustür, um so in das Innere des Gartenhauses zugelangen. Entwendet wurde nichts. Es entstanden ca. 200,- Euro Sachschaden

Der Pkw eines Jenaers steht in der Arvid-Harnack-Straße, auf Höhe der Hausnummer 2, am rechten Fahrbahnrand abgeparkt. Augenscheinlich befährt ein unbekannter die Arvid-Harnack-Straße in Richtung Saalbahnhofstraße, um an der selbigen Einmündung nach rechts abzubiegen. Während des Abbiegevorganges kollidiert der Unbekannte mit dem abgeparkten Pkw und entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Sachdienliche Hinweise zu den Sachverhalten nimmt die Polizei Jena unter der 03641-810 entgegen.

Am 01.06., gegen 08:20 Uhr ereignete sich in der Gotthard-Neumann-Straße ein Verkehrsunfall. Eine 66-jährige Peugeot-Fahrerein kam von der Straße ab und fuhr in der Folge einen Hang hinunter, über eine ca. 1m hohe Mauer und kam schließlich in einer Baumgruppe zum Stehen. Die Fahrerin stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,16 Promille. Gegen die Frau wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

