Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen gegen 07:45 Uhr befuhr eine 43-jährige mit ihrem VW Polo die B88 aus Richtung Kahla kommend in Richtung Rothenstein. Ein 19-jähriger Golffahrer kam aus Großpürschütz gefahren und wollte die B88 in Richtung des Gewerbegebietes Im Camisch queren. Hierbei mißachtete dieser die Vorfahrt der Frau und es kam auf der Kreuzung zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt und durch die Rettungskräfte ins Klinikum Jena gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell