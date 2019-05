Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weitere Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Eine Frau mit osteuropäischem Akzent rief am Donnerstag einen 79-jährigen Mann aus Jena an und teilte ihm mit, dass er 49.000 Euro gewonnen hätte. Als Gebühr verlangte sie in einem weiteren Anruf, dass er für 900 Euro an einer Tankstelle PaySafe-Karten kaufen soll. Dann kämen vier Personen und würden ihm den Gewinn im Tausch für die Karten aushändigen. Der Mann informierte die Polizei und teilte der Unbekannten bei einer weiteren Kontaktaufnahme mit, dass er sich nicht auf den faulen Handel einlässt und nicht mehr belästigt werden möchte. Die Frau äußerte daraufhin, dass sein Gewinn storniert wurde und brach das Gespräch ab.

In der Nacht zum Donnerstag wurde in die Bar "Strand 22" eingebrochen. Gestohlen wurde eine Kamera, eine kleine Menge an Bargeld und Zigaretten. Der genaue Schaden stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Am Donnerstagnachmittag stellten Polizeibeamte auf ihrer Streife in Maua einen 18-Jährigen fest, der mit einem schwarzen Edding Am Leutrabach das Brückengeländer verunstaltete. Als er die Beamten erblickte, ließ er den Edding fallen und stritt seine Tat ab. Allerdings hatte er dabei 2,0 Promille intus. Die Beamten warnten ihn vor weiteren derartigen Schmierereien. Im Rahmen seiner Möglichkeiten (Alkoholkonsum ) zeigte sich der junge Mann einsichtig.

Zu einer Körperverletzung kam es am Donnerstagabend gegen 18:00 Uhr in einer Gaststätte in der Jenaer Straße. Eine Gruppe von 16 alkoholisierten Männern war dort eingerückt und wollte Essen bestellen, das es aber nicht auf der Karte gab. Ein etwa 25 Jahre alter Mann ging daraufhin auf den Koch los und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht. Dabei wurde dessen Brille beschädigt. Die Ermittlungen zu dem Schläger wurden aufgenommen.

Weit auseinander lagen Erstinformation und Realität im folgenden Fall: Gegen 18:30 Uhr ging eine Meldung bei der Polizei ein, wonach drei Männer ohnmächtig auf der Straße liegen sollen, nachdem sie Kekse gegessen hatten, die ihnen von Fremden angeboten worden waren. Herausgestellt hat sich allerdings, dass alle drei offensichtlich eine allergische Reaktion erlitten hatten, da sie vom Fuchsturm in Richtung Ziegenhain durch kniehohes Gras beziehungsweise Gebüsch gelaufen waren. Sie wurden per Rettungswagen ins Klinikum eingeliefert.

Kurz vor 21:00 Uhr trafen auf dem Jenzig zwei Personengruppen aufeinander, eine mit drei und die andere mit fünf Personen. Es kam zum Streit und anschließend zur Versöhnung, die zum gemeinsamen Biergenuss führte. Danach trennten sich die beiden Gruppen. Allerdings versteckten sich die Männer aus der Dreiergruppe und lauerten den vermeintlichen Gegnern auf. Unter anderem mit einem Golfschläger schlugen sie auf ihre Gegner ein und forderten deren Bargeld. Sie flüchteten mit fünf Euro und zwei Musikboxen in Richtung Ostbad. Alle Beteiligten waren alkoholisiert.

Gegen 22:00 Uhr kam es im Bereich der Rasenmühleninsel zu einer Körperverletzung. Ein 19-jähriger wurde dabei nach einem Streit durch einen 20-jährigen mit der Bierflasche ins Gesicht geschlagen. Dabei verlor er einen Vorderzahn und trug einen Nasenbeinbruch davon. Gegen den Beschuldigten wird wegen Körperverletzung ermittelt.

