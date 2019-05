Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wieder große Zahl an Zigaretten gestohlen

Jena (ots)

Hoher Schaden entstand bei einem Einbruch in einen Schreibwaren- und Tabak-Laden in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 01.00 Uhr im Columbus-Center Jena-Winzerla. Die Einbrecher warfen die Eingangstür ein und drangen so in das Geschäft vor. Tabakwaren und anderes wurden gestohlen. Die Beute hat einen Wert von mehreren Tausend Euro. Hinzu kommt der Sachschaden an der Tür.

Erst am vergangenen Wochenende gab es einen gleichartigen Einbruch im Kaufland Jena-Lobeda. Auch hier erbeuteten die Einbrecher Tabakwaren in größerer Menge.

