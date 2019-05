LPI-J: Pressebericht 31.05.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Verletzter in Kloßfabrik Am 29.05.2019, wurde der Mitarbeiter einer Kloßfabrik verletzt, als er Zwiebeln, welche durch ein Gitter gefallen waren, entfernen wollte und die Maschine nicht automatisch nach dem Öffnen der Wartungstür abschaltete. Der Mitarbeiter erlitt Quetschungen und Platzwunden am Fuß und musste zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht werden.

Aktenzeichen ST/0137514/2019

Verdächtiger Geruch Durch Beamte der PI Weimar, wurde im Rahmen der Streife, in den frühen Morgenstunden des 30.05.2019, ein verdächtiger, aber bekannter Geruch festgestellt. Dieser drang aus dem geöffneten Fenster eines Wohnhauses. Als die Beamten beim Inhaber der Wohnung klingelten, händigte dieser freiwillig sein letztes Marihuana aus.

Aktenzeichen ST/0137560/2019

Männertagsfeier in der Sandgrube Durch besorgte Anwohner wurde am späten Nachmittag des 30.05.2019 mitgeteilt, dass ca. 100 Personen auf dem Gelände einer Sandgrube in Schwarza/Blankenhain feiern und dass diese hierfür das Tor aufgebrochen hatten. Als die Polizei vor Ort eintraf, stellte sich heraus, dass die Personen jedes Jahr in der Sandgrube feiern und vergessen hatten, den neuen Betreiber hierüber in Kenntnis zu setzen. Der neue Betreiber, stimmte der weiteren Feier auf dem Gelände ebenfalls zu. Die Feier verlief ohne weitere Vorkommnisse bis spät in die Nacht.

Einsatznummer 19206127

Körperverletzung, Bruno-Apitz-Straße, 99427 Weimar Am 30.05.2019, gegen 20:30 Uhr ereignete sich in der Bruno-Apitz-Straße, 99427 Weimar, eine Körperverletzung. Der Geschädigte wurde durch eine Person mehrfach geschlagen und am Boden liegend getreten. Hierdurch erlitt der Geschädigte schwere Gesichtsverletzungen. Der Täter konnte noch in Tatortnähe gestellt werden. Zeugen für den Vorfall werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03643/882-0 bei der Polizeidienststelle zu melden.

Aktenzeichen ST/0137969/2019

Körperverletzung, Moskauer Straße, 99427 Weimar Am 30.05.2019, kam es gegen 21:45 Uhr vor einem Grill in der Moskauer Straße, 99427 Weimar, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ca. 10-15 Personen. Grund für die Auseinandersetzung, waren Pöbeleien zwischen zwei Gruppen. Während der Auseinandersetzung erlitt eine der Personen schwere Beinverletzungen und eine weitere Person eine Schnittverletzung an der Hand. Personen die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03643/882-0 bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.

Aktenzeichen ST/0138015/2019

gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Erfurter Straße, 99425 Weimar Durch eine oder mehrere Personen, wurden in der Nacht vom 30.05.2019 Gullideckel aus der Fahrbahn gehoben. Ein Fahrzeugführer überfuhr einen der Gullideckel, wodurch sein Fahrzeug jedoch nicht beschädigt wurde. Durch die Polizei wurden die Gullideckel wieder an den vorgesehen Platz verbracht, wodurch die Entstehung eines Schadens verhindert werden konnte. Personen die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter 03643/882-0 bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.

Aktenzeichen ST/0137998/2019

