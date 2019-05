Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im "Kampf um die Zukunft" hohen Schaden verursacht

Weimar (ots)

Letzte Nacht haben unbekannte Täter insgesamt sechs Scheiben der Stadtverwaltung Weimar in der Schwanseestraße durch Steinwürfe beschädigt. Die Scheiben wurden nicht durchschlagen, haben aber Risse, sodass sie ersetzt werden müssen. Der Schaden wird mit 12.000 Euro beziffert. Außerdem hinterließen die Verursacher ein 4,40 x 1,70 m großes Graffito an der Hauswand mit dem Schriftzug "Fight for your future" Die Entfernung wird weitere 700 Euro kosten.

Die Weimarer Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen politisch motivierter Sachbeschädigung.

