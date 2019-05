LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Meldungen aus Jena

Unbekannte haben es in der Nacht auf die eingebaute Technik eines BMW abgesehen. Sie schlugen die hintere Scheibe des in der Leo-Sachse-Straße abgestellten Autos ein. Anschließend bauten sie ein Multifunktionsgerät aus und nahmen es mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 03641-810 um Zeugenhinweise. Wer hat am Mittwoch in der Zeit von 1.00 bis 7.00 Uhr in der Leo-Sachse-Straße Verdächtiges gehört oder gesehen bzw. kann Hinweise zu den Tätern geben?

Zeugen sucht die Jenaer Polizei nach einem Einbruch in einem Sportparkkomplex in Lobeda-West. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu dem Sportkomplex in der Alfred-Diener-Straße und brachen gewaltsam die Tür eines Lagerraumes auf. Ein Verantwortlicher bemerkte den Einbruch am Dienstagnachmittag und erstattete umgehend Anzeige. Gestohlen wurden nach erster Inaugenscheinnahme mehrere Kästen Leergut und Bargeld. An der aufgebrochenen Tür entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die etwas von dem Einbruch in den Lagerraum des Sportvereins geben können, sich unter 03641-810 zu melden.

