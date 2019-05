LPI-J: Pressebericht Weimar 29.05.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Erneut Leitpfosten beschädigt - Zeugen gesucht

Vermutlich am vergangenen Wochenende randalierten Unbekannte auf der Ortsverbindungsstraße Schwerstedt - Krautheim. Sämtliche Verkehrsleitpfosten wurden herausgerissen, auf der Leitplanke angebrachte Pfosten wurden umgebogen, sogar ein Verkehrszeichen wurde samt Fundament herausgebrochen. Aufgrund der teilweise massiven Beschädigungen war ein Teil der Pfosten auch nicht mehr reparabel. In Summe entstand so ein Schaden von ca. 1.000,- Euro. Hinweise zu den Randalierern nimmt die Polizei Weimar entgegen; 03643 - 8820.

In Fahrzeuge eingebrochen

In der Friedrich-Naumann-Straße schlugen unbekannte Täter die hintere Seitenscheibe eines Transportes ein und erlangten so Zugriff auf das Innere des Fahrzeuges. Hieraus wurden mehrere Werkzeugkisten im Wert von ca. 2.700 Euro entwendet. In der Nacht zu Dienstag gelangten ebenfalls unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Max-Liebermann-Straße. Hier brachen sie den dort abgestellten BMW auf und bauten Teile der Ausstattung aus. Der Gesamtwert des Beutegutes beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Bei einem BMW in der Belvederer Allee schlugen Diebe die Seitenscheibe ein, um so ins Innere zu gelangen. Abgesehen haben die unbekannten Täter es hier auf die Scheinwerfer des Fahrzeuges, welche ausgebaut und entwendet wurden.

Hinter Lkw auf die Fahrbahn gefahren

Ein 10-jähriger Junge wollte am Dienstagnachmittag mit seinem Fahrrad vom Gehweg über die Trierer Straße fahren. Da er dies hinter einem parkenden Lkw tat, konnte weder er das herannahende Auto sehen, noch konnte die 55-jährige Renaultfahrerin den Jungen rechtzeitig sehen. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Kind, welches aufgrund des Zusammenstoßes stürzte. Sicherheitshalber wurde der Junge zur Untersuchung ins Klinikum gebracht.

Unter Drogen gefahren

In eine Kontrolle geriet ein 31-jähriger Skodafahrer am Dienstagnachmittag in der Carl-August-Allee. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit verlief der durchgeführte Drogentest positiv. Ebenso erging es einem 23-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades bei einer Verkehrskontrolle in der Ettersburger Straße. Auch bei ihm zeigte der Drogentest ein positives Ergebnis. Genaueren Aufschluss über den Konsum von Betäubungsmitteln wird das Blutergebnis liefern.

