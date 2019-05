Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda

Apolda (ots)

Pressebericht für den Zeitraum von Dienstag, den 28.05.2019 06:00 Uhr bis Mittwoch, den 29.05.2019 06:00 Uhr für den Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda

Kriminalitätslage: Am 28.05.2019 versuchten der oder die noch unbekannten Täter im Bereich der Stobraer Straße in Apolda ein Kleinkraftrad zu entwenden. Das Fahrzeug war hier zur Tatzeit auf der Straße abgestellt. Durch den oder die Täter wurde das Lenkerschloss des Mopeds gebrochen und das Moped entwendet. Das Moped konnte kurz danach 50 Meter vom Tatort beschädigt aufgefunden werden. Hinweise auf Tat und Täterschaft nimmt die Polizei Apolda entgegen. ------------------------------------- Verkehrsgeschehen: Am 28.05.2019 ereignete sich gegen etwa 15:00 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich des Parkplatzes der Therme in der Wunderwaldstraße in Bad Sulza. Hier befuhr der Fahrer eines Pkw Volvo zur Unfallzeit den Parkplatz, um hier sein Gespann aus Pkw und Wohnanhänger zu parken. Dabei stieß er während des Rangiervorganges gegen einen geparkten Pkw Toyota. Verletzt wurde niemand. Dabei entstand am Pkw Toyota Sachschaden.

Polizeiinspektion Apolda

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell