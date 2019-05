Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 27.05.2019

Apolda (ots)

Am Nachmittag des 24.05.2019 befuhren in dieser Reihenfolge der Fahrer eines Pkw Hyundai und die Fahrerin eines Pkw Ford in Apolda die Sulzaer Straße stadtauswärts. Der Hyundai-Fahrer wollte nach rechts abbiegen und hielt deswegen an. Dies bemerkte die Ford-Fahrerin zu spät und kollidierte trotz Ausweichversuch mit ihrer vorderen rechten Fahrzeugseite mit der hinteren linken Fahrzeugseite des Hyundai. Personen wurden nicht verletzt.

In der Zeit von 13:30 bis 19:30 Uhr, am 24.05.2019 führten Beamte der Landespolizeiinspektion Jena eine Geschwindigkeitskontrolle in der Ortslage Rannstedt durch. 45 Ahndungen erfolgten im Verwarngeldbereich. Gegen 5 Fahrzeugführer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet, wovon zwei ihren Führerschein vorübergehend abgeben müssen. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 85 km/h bei erlaubten 50 km/h.

