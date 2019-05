LPI-J: Meldungen für Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Gleich zweimal hat es eine Frau in der Nacht zum Montag in Jena-Nord auf Briefkästen abgesehen. Um 23.30 Uhr bemerkten Anwohner in der Juri-Gagarin-Straße, wie die junge Frau sich an den Briefkästen des Mehrfamilienhauses zu schaffen machte und dabei zwölf beschädigte. Es entstand etwa 500 Euro Sachschaden. Bereits einige Stunden zuvor war bei der Polizei die Information eingegangen, dass eine Frau mit massiver körperlicher Gewalt auf Briefkästen in der Naumburger Straße einwirkte. Dabei fielen Briefe und andere Post heraus und landete auf dem Fußboden. Auch hier entstand Sachschaden, es waren sechs Briefkästen betroffen. Offensichtlich handelte es sich bei beiden Sachbeschädigungen um ein und dieselbe Täterin. Die Frau wurde kontrolliert, zur Dienststelle gebracht und hat sich anschließend auf eigenen Wunsch in ärztliche Behandlung begeben. Die aus den Briefkästen herausgefallenen Briefe wurden persönlich an die Eigentümer übergeben bzw. bei Nichterreichen der Mieter wurde die Post durch die Polizeibeamten sichergestellt. Sie werden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an die rechtmäßigen Adressaten übergeben. Durch die Frau wurde nach ersten Erkenntnissen kein Brief geöffnet.

Ein Motorradfahrer wurde am Sonntagnachmittag im Jenaer Mühltal bei einem Unfall verletzt. Der 53-Jährige befuhr mit seinem Motorrad die B7 aus Richtung Jena kommend. In einer Kurve geriet er ins Rutschen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Das beschädigte Motorrad wurde durch den Abschleppdienst geborgen, der Fahrer ins Klinikum gebracht.

Diebe verschafften sich am Wochenende Zutritt zum Treppenhaus und anschließend zum Kellerbereich eines Wohnhauses in der Zitzmannstraße. Offensichtlich hatten sie es im Kellerbereich auf Fahrräder abgesehen. Sie bauten diverse Fahrradteile von zwei Fahrrädern ab, zwei weitere wurden komplett entwendet. In einem anderen Keller im Nachbareingang stellten die Polizeibeamten einen weiteren beschädigten Keller fest. Ob und was aus diesem entwendet wurde, konnte noch nicht gesagt werden, da der Eigentümer noch nicht ermittelt werden konnte.

