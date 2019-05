Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht aus Weimar vom 27.05.2019

Weimar (ots)

Vandalismus am Straßenrand

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Isseroda und Bechstedtstraß entfernten Unbekannte insgesamt 22 Leitpfosten aus ihrer jeweiligen Halterung und ließen diese in unmittelbarer Nähe, auf dem Randstreifen und den angrenzenden Feldern, liegen. Auch die Kunststoffhalterungen der Leitpfosten entsorgte der oder die Täter auf den Feldern. Einige der Pfosten wurden zusätzlich zerstört, so dass diese nicht wieder verwendet werden können.

Vorfahrt missachtet

Leicht verletzt wurde der Fahrer eines Ford am frühen Sonntagnachmittag. An der Kreuzung Rießnerstraße / Ettersburger Straße missachtete der 28-jährige Fordfahrer, welcher die Rießnerstraße aus Richtung der Buttelstedter Straße befuhr, die Vorfahrt des aus Richtung Buchenwald kommenden Citroenfahrers (48) und kollidierte mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden im Gesamtwert von etwa 11.000 Euro. Die Ampel war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb. Einbrüche in Gartenanlage

Mehrere Parzellen der Kleingartenanlage "Stadtblick" wurden durch einen oder mehrere unbekannte Täter aufgesucht. Jedes Mal hebelte man erst den Geräteschuppen auf und versuchte im Anschluss durch dort aufgefundenes Werkzeug Zugang zu den Gartenhäusern zu bekommen. Auch wenn dies nicht gelang, entstand doch Sachschaden an den Häusern. Wie sich herausstellte, waren aber nicht nur die Gärten Ziel der Begierde, sondern auch die Vereins-Gaststätte "Taverne". Bevor man durch eine Nebentür ins Haupthaus gelang, wurde ein Abstellraum aufgebrochen. Außer diversen Werkzeugen, einer Kettensäge und Kanistern aus den Gärten, entwendeten die Diebe Fleisch, Wein und Ouzo aus der Gaststätte. In Summe wurden Schäden in Höhe von ca. 800 Euro verursacht. Der Wert des Beutegutes aus der KGA wird auf ca. 650 Euro geschätzt.

Alkoholisiert im Auto unterwegs

Alkoholgeruch wurde am Sonntagnachmittag bei einem Fordfahrer in Kranichfeld festgestellt. Während der Kontrolle wurde eine Atemalkoholkonzentration von über 1,5 Promille festgestellt. Der 29-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

