Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 26.05.2019

Weimar (ots)

Fahrzeugbrand

Am späten Freitagnachmittag befuhr ein 36-jähriger Mann mit einem geliehenen Radlader die Buttelstedter Straße stadtauswärts. Als der Mann die ansteigende Straße entlang fuhr, bemerkte er plötzlich Rauch aus dem hinteren Teil des Fahrzeuges steigen. Er stoppte daraufhin unverzüglich und versuchte mittels Feuerlöscher bereits vereinzelt austretende Flammen zu löschen. Seine Bemühungen blieben jedoch vergeblich, sodass der Brand durch die Feuerwehr mittels Schaum gelöscht werden musste. Der durch einen technischen Defekt ausgelöste Brand verursachte Sachschaden in Höhe von circa 10.000 EUR am Radlader.

Vandalismus in Mellingen

Unbekannte randalierten in der Nacht von Freitag auf Samstag in Mellingen. An einem Imbiss rissen die Täter Schilder und einen Tisch aus der Verankerung. Weiterhin beschädigten sie eine daneben befindliche mobile Toilettenkabine. Anschließend entfernten sich die Personen vom Tatort. Der durch die Täter verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 300 EUR. In derselben Nacht begaben sich Unbekannte auf das Schulgelände des Gymnasiums in Mellingen. Hierzu nutzten sie eine zuvor umgeworfene mobile Toilettenkabine als Treppe und überstiegen so den Zaun der Schule. Auf dem Gelände fällten sie vermutlich mittels einer Axt einen frisch gepflanzten Baum und zerstörten ein Bienenhotel. Durch die Tat entstand Sachschaden von 450 EUR. In beiden Fällen wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt aufgenommen. Nach ersten Ermittlungen könnte ein Zusammenhang zwischen beiden Taten bestehen.

Batteriediebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten der oder die unbekannte Täter die Batterie einer Baustellenampel. Aufgrund von Baumaßnahmen wurde zur vorübergehenden Verkehrsregulierung eine mobile Ampel in der Landhausallee in Weimar - Süßenborn aufgestellt. Der/die Täter öffneten gewaltsam die verschlossene Kiste und entwendeten die Batterie daraus. Das Fehlen der Batterie wurde erst am Freitagmorgen durch den Funktionsausfall der Ampel bemerkt. Es wurde Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 230 EUR.

Verdächtiges Ansprechen von Kindern

Am Freitagabend gegen 19:00 Uhr befanden sich zwei 7 und 8-jährige Jungen in Legefeld auf dem Heimweg, als sie von einem Fahrzeug angehupt wurden. Der ältere Fahrzeugführer zeigt den Kindern den Mittelfinger und hielt anschließend neben Ihnen an. Als der Mann die Kinder aufforderte in sein Auto einzusteigen, flüchteten beide Jungen. Sie versteckten sich in einem nahegelegenen Gebüsch und konnten den Mann beobachten, wie er scheinbar nach den Jungen suchte. Zu Hause angekommen, berichteten die Kinder ihren Eltern was vorgefallen war. Der Vorfall wurde zur Anzeige gebracht und die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Weimar übernommen. Hinweise zum Täter und zum Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter 03643/882-0 entgegen.

Unfallflucht

Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr flüchtete ein Pkw, nachdem er einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Der oder die Fahrzeugführer/in befand sich auf dem Parkplatz nahe des Klärwerkes in Weimar - Tiefurt. Beim Rückwärtsfahren überfuhr das Fahrzeug einen Holzzaun und flüchtete anschließend über die Denstedter Straße stadtauswärts. Das flüchtige Fahrzeug konnte im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden. Zum Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es eine olivgrüne Farbe gehabt haben soll. Hinweise zum Fahrzeugführer und zum Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter 03643/882-0 entgegen.

