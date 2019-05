Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung an Garagen

Hermsdorf (ots)

In Hermsdorf entfernten in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag unbekannte Täter gewaltsam die Torgriffe von mindestens 14 Garagen des Garagenkomplexes "Am Bahndamm". Der Garagenkomplex befindet sich in unmittelbarer Nähe der Feuerwehr.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Saale-Holzland ( 036428- 640 )

