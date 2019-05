Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht für den Zeitraum von Freitag, den 24.05.19, 06:00 Uhr bis Sonntag, den 26.05.19, 06:00 Uhr

Apolda (ots)

Verkehrsgeschehen

Am Freitag, den 24.05.2019, ereignete sich gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall in Apolda. Ein Pkw Ford befuhr hinter einem Pkw Hyundai die Sulzaer Straße in Fahrtrichtung Bad Sulza. Der Pkw Hyundai hielt an um in ein Grundstück einzubiegen. Die Fahrerin des Pkw Ford erkannte dies zu spät und kollidierte in der Folge trotz Ausweichversuch mit dem Pkw Hyundai. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Kriminalitätsgeschehen

Am Samstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, zog ein unbekannter Mann durch die Bahnhofstraße in Apolda und randalierte. Der Mann beschädigte hierbei in Höhe eines Eiscafés ein an einem Laternenmast angebrachtes Wahlwerbeplakat (zweiteilig) und eine Grünpflanze. Darüber hinaus entwendete er von einem parkenden Fahrzeug die vordere Kennzeichentafel. Der Mann, welcher mit einer hellen Hose und einer hellen Jacke bekleidet gewesen sein soll, befand sich in Begleitung eines weiteren Mannes und zweier Frauen.

Zeugen zu den o.g. Sachverhalt melden sich bitte unter 03644/541-0 in der Polizeiinspektion Apolda.

