LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 25.05.2019

Pressebericht der PI Weimar vom 25.05.2019

Weimar (ots)

Zeugen gesucht

Am Samstagmorgen gegen 02:00 Uhr attackierten mehrere Unbekannte einen Mann im Bereich des Jorge-Semprun-Platzes in Weimar. Der 46-Jährige befand sich mit seiner Begleiterin auf dem Heimweg, als er von vier Männern Höhe der Zufahrt zum Atriumparkhaus angegriffen wurde. Die Täter schlugen und traten mehrfach auf den Mann ein, sodass dieser zu Boden ging. Als der Geschädigte am Boden lag, setzten die Unbekannten gemeinschaftlich ihre Angriffe fort. Noch vor dem Eintreffen der Beamten flüchteten die unbekannten Täter in Richtung Innenstadt und ließen den 46-Jährigen am Boden liegen. Der Geschädigte wurde schwer verletzt zur medizinischen Behandlung im Krankhaus aufgenommen.

Gegen die unbekannten Täter wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet.

Hinweise zur Tat oder zu den Täter nimmt die Polizeiinspektion Weimar telefonisch unter 03643/8820 entgegen.

