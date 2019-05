Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht Weimar 24.05.2019

Weimar (ots)

Ohne Fahrerlaubnis wurde ein 37-jähriger Opelfahrer am Donnerstagmorgen erwischt. In der Kromsdorfer Straße geriet er in eine Kontrolle und konnte keinen Führerschein vorweisen.

Kurz danach geriet ein VW-Fahrer (42) in die Kontrolle. Wie sich herausstellte, ist dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs gewesen. Seinen Führerschein muss er aber nicht abgeben; er hat keinen.

Im Eisfeld kam es am Mittwochvormittag zu einem Fahrraddiebstahl. Der Mann durchschnitt mit einem Bolzenschneider das Schloss und fuhr mit dem Rad davon. Abhalten ließ er sich auch nicht von einer Frau, welcher die Situation eigenartig vorkam und die ihn ansprach. Den informierten Polizeibeamten konnte sie den Mann aber so gut beschreiben, dass diese sofort einen Verdacht hatten, bei wem es sich um den Dieb handeln könnte. Als dieser in seiner Wohnung aufgesucht wurde, bestätigte sich die Vermutung. Den Bolzenschneider fanden die Beamten in der Wohnung, das gestohlene Mountainbike im Gemeinschaftskeller.

Alkoholisiert befuhr ein 65-jähriger Mann mit seinem Skoda den Weimarer Stadtring. In den Abendstunden geriet er in eine Verkehrskontrolle. Da die Polizisten Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug heraus wahrnahmen, führten sie mit dem Mann ein Alkoholtest durch. Mit seinen 0,54 Promille handelte er sich eine Ordnungswidrig-keitenanzeige ein.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell