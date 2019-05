Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 24.05.2019

Apolda (ots)

Durch einen Zeugen wurde beobachtet, wie kurz vor 06:00 Uhr, am 23.05.2019 der Fahrer eines Pkw Audi aus einem Firmengrundstück in Kromsdorf, Süßenborner Weg auf die öffentliche Straße fuhr und hier gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw VW stieß. Ohne weitere Reaktionen verlies der Audi-Fahrer pflichtwidrig die Unfallstelle. Die entstandenen Unfallschäden am VW belaufen sich auf ca. 4.000 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

In den Nachmittagsstunden des 23.05.2019 wollte die Fahrerin eines Pkw Hyundai in Apolda, Jenaer Straße parallel zu einem geparkten Pkw VW einparken. Dabei übersah sie, dass sich am VW noch ein Anhänger befand und touchierte diesen. Personen wurden nicht verletzt. Die Unfallschäden am Hyundai und am Anhänger werden auf ca. 1.000 EUR beziffert.

Bei einer Verkehrskontrolle in den Nachtstunden des 23.05.2019 in der Apoldaer Hanfstraße, nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei einem 56jährigen Fahrzeugführer war. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,81 Promille. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wurde eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden.

