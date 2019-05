Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 23.05.2019

Apolda (ots)

Kurz vor 23:00 Uhr, am 22.05.2018 befuhr der Fahrer eines Pkw Skoda die B87, von Rannstedt nach Apolda. Plötzlich querte am Abzweig Mattstedt ein Reh die Straße, in der Folge das Wild mit der Fahrzeugfront des Pkws kollidierte, Sachschaden ca. 1.000 EUR. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle.

Unbekannte Täter entwendeten in den Nachtstunden vom 22.05 auf den 23.05.2019 in der Apoldaer Fichtestraße ein Regenablaufrohr aus Kupfer. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf ca. 100 EUR.

