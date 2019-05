Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Altenburger Straße fiel Polizeibeamten am Mittwochabend um 22.30 Uhr ein VW-Fahrer auf. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen mit seinem Auto in Jena unterwegs war. Ein Drogen-Schnelltest zeigte, dass er offensichtlich Kokain eingenommen hatte. Er wurde zu einer Blutentnahme in Klinikum gebracht, die Weiterfahrt untersagt. Ob er seinen Führerschein wieder bekommt, hängt von dem Ergebnis des Bluttests ab.

Ein Autofahrer übersah am Donnerstagmorgen um 7.30 Uhr ein Moped in der Dornburger Straße. Der Ford-Fahrer fuhr aus einer Ausfahrt auf die Straße, bemerkte das Moped zu spät und stieß mit ihm zusammen. Die Moped-Fahrerin stürzte, sie und ihre 7-jährige Tochter wurden dabei leicht verletzt. Sie kamen zur medizinischen Versorgung ins Klinikum. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Auf Pfandflaschen und einen Monitor haben es Diebe am Musäusring abgesehen. Sie verschafften sich Zutritt zum Keller des Mehrfamilienhauses und brachen in einen Kellerverschlag ein. Das Beutegut hat nach einem ersten Überblick einen Wert von mindestens 270 Euro. Der Eigentümer muss den Keller aber nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen noch einmal genauer in Augenschein nehmen, um festzustellen, ob noch weitere Sachen entwendet wurden.

