Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Autos aufgebrochen - Radios gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Gleich zwei Autos wurden in Reichenbach im Saale-Holzlandkreis in der Nacht zum Mittwoch von Dieben heimgesucht. Aus einem der Fahrzeuge entwendeten sie in der Hermsdorfer Straße ein Autoradio, den Verstärker und die Fußmatten. Das Beutegut beläuft sich auf über 1.200 Euro. Sachschaden entstand am Auto nicht. Auch bei dem zweiten Auto Am Stichel hatten es die Diebe auf das Autoradio abgesehen. Sie schlugen die Scheibe ein und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Das gestohlene Autoradio mit integriertem Navigationsgerät hat einen Wert von etwa 4.400 Euro, die eingeschlagene Scheibe ca. 300 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die die Täter beobachtet haben oder denen das Diebesgut angeboten wurde, unter Tel. 036428-640 um Hinweise.

