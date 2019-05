Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Vorfahrt genommen

Schwer verletzt wurde am Mittwochvormittag ein 50-jähriger Motorradfahrer in der Ortslage Frankendorf. Er war auf der Bundesstraße 7 mit seiner Suzuki in Richtung Jena unterwegs. Ein 67-jähriger Mann, welcher mit seinem Pkw VW die Kreuzung von Kappelendorf nach Hammerstedt überquerte, nahm den Motorradfahre die Vorfahrt und stieß mit diesen zusammen. Der 50-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Weimar gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 7000 Euro.

Solarmodule entwendet

In der Nacht zum Mittwoch wurden am Troistedter Weg in Isseroda 7 Solarmodule entwendet. Mit einer Leiter überstiegen die unbekannten Täter das Tor zu einer Anlage. Sie liefen einen Hang hinauf und schraubten die Module ab. Im Anschluss schoben sie die Teile unter dem Tor hindurch und transportierten sie mit einem Fahrzeug ab. Es entstand ein Schaden von circa 1200 Euro.

Reisebusse beschädigt

Zwei abgestellte Reisebusse wurden in der Nacht zum Mittwoch in der Belvederer Allee beschädigt. Unbekannte Täter versuchten jeweils die hintere Einstiegstür aufzuhebeln was ihnen auch teilweise gelang. Sie durchwühlten einen Bus, nahmen aber nichts mit. An den Türen entstanden Blech- und Lackschäden von circa 3000 Euro.

verletzt durch Zeigestock

Zwei Schüler (18 und 19) einer Berufsschule in der Lützendorfer Straße bewarfen sich am Mittwochmittag, während er Pause, mit einem Zeigestock aus Fieberglas. Der Stock geriet außer Kontrolle und schlug auf den Lehrertisch auf. In der Folge bohrte sich dieser circa 2 cm in den rechten Unterarm des 18-Jährigen. Zur Behandlung wurde der 18-Jährige in die Klinik nach Weimar gebracht.

sro

