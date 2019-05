Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti in Jena

Jena (ots)

Die Polizei bittet nach einer Sachbeschädigung in der Jenaer Innenstadt sowie einer weiteren am Forstweg um Mithilfe. Unbekannte beschmierten in der Nacht zum Mittwoch einen Getränkewagen sowie einen Container auf dem Theatervorplatz mit schwarzem und weißem Edding. Auch am Forstweg trieben Unbekannte ihr Unwesen. Sie besprühten am Wochenende ein Wohnhaus mit einem 0,7 x 1,70 m großen, schwarzen Graffiti. Wer hat die Schmierfinken gesehen und kann Hinweise zu Tat und Tätern geben? Zeugen werden gebeten, unter Tel. 03641-810 anzurufen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell