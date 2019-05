Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

In Jena Winzerla sind zwei Unbekannte letzte Nacht um 23.20 Uhr in einen Lotto- und Tabak-Shop in der Hermann-Pistor-Straße am WinCenter eingebrochen. Sie wurden noch gesehen und vermutlich gestört, sodass sie ihr Einbruchswerkzeug und eine bereits gepackte Tasche zurückließen. Dennoch gelang es ihnen, mit einem großen Karton und zwei vollen Tragetaschen mit Zigaretten zu flüchten. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro.

So werden sie beschrieben: 20-30 Jahre alt, bekleidet mit schwarzen Kapuzenpullovern und dunklen Hosen. Beide hatten dunkle Halstücher vor dem Gesicht.

Hinweise erbeten an die Polizei Jena unter Tel. 03641-810.

Wegen eines Wohnungsbrandes in Lobeda am Musäusring kam die Feuerwehr am Montag gegen 12.30 Uhr zum Einsatz. Rauch drang aus einer Wohnung in der 2. Etage eines Mehrfamilienhauses. Der Wohnungsinhaber war nicht zuhause, wurde aber telefonisch erreicht. Nach den Löschmaßnahmen war die Wohnung durch Ruß und Wasser nicht mehr bewohnbar. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Über Notruf meldete ein Anwohner aus der Rudolf Breitscheid Straße in Jena Lobeda-Ost am heutigen Dienstag gegen 07.30 Uhr , dass in der ersten Etage zwei kleine Kinder auf dem Fensterbrett sitzen, aber keine Erwachsenen zu sehen sind. Eine Streifenwagenbesatzung machte sich sofort auf den Weg. Es stellte sich heraus, dass die Eltern der beiden Jungen (3, 5) noch geschlafen haben, während die Kinder sich am offenen Fenster in einer Höhe von 2,5 m zu schaffen machten. Der Jüngere saß bereits auf dem Fensterbrett. Die Eltern wurden von den Beamten belehrt.

