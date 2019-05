LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 21.05.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Am vergangenen Wochenende beschädigten unbekannte Täter eine Glasscheibe am Glasportal des Haupteinganges der Apoldaer Marktpassage. Der angerichtete Sachschaden wird auf 1.000 EUR beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Montagvormittag befuhr der Fahrer einer Sattelzugmaschine in Apolda die Bernhardstraße, aus Richtung Robert-Koch-Straße kommend und bog nach links in die Ackerwand ab. Hierbei scherte der Auflieger nach rechts aus und touchierte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw VW.

