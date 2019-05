Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfälle in Jena

Jena (ots)

Ein 48-jähriger Motorradfahrer konnte am Sonntagabend gegen 21:00 Uhr in Cospeda einer Katze nicht mehr ausweichen. Er stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zu ärztlichen Behandlung in die Zentrale Notaufnahme.

Eine 78-jährige Frau wurde am heutigen Montagmorgen kurz nach 8:00 Uhr in der Platanenstraße leicht verletzt. Die Frau wollte die Straßenbahnschienen überqueren, als sich eine Straßenbahn näherte. Der Fahrer sah sie und hielt an. Als der Bahnfahrer bemerkte, dass die Frau ebenfalls stehen blieb, fuhr er wieder an. Gleichzeitig lief aber auch die Frau los und kollidierte leicht mit der Bahn. Mit einem Schock wurde sie ins Klinikum eingeliefert. Gegen 9:00 Uhr lief der Straßenbahnverkehr wieder normal.

