Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Randale vor Fußballspiel führte vor Haftrichter

Jena (ots)

Die Landespolizeiinspektion Jena vermeldet im Zusammenhang mit den gestrigen Ausschreitungen von Fußballfans am Osteingang des Ernst-Abbe-Sportfeldes, dass am heutigen Sonntag ein schweizerischer Staatsangehöriger der Bereitschaftsrichterin am Amtsgericht Stadtroda zugeführt wurde.

Der 26-jährige Schweizer wird beschuldigt, in der Vorspielphase der Begegnung zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem TSV 1860 München unter anderem ein mehrere Kilogramm schweres Vierkantholz seitlich über einen Zaun auf die Köpfe von Polizisten geworfen zu haben. Er wurde durch Einsatzeinheiten der Polizei nach Spielende identifiziert und vorläufig festgenommen. Bei der Aktion wurden zwei Bereitschaftspolizisten am Kopf verletzt, sie erlitten trotz der aufgesetzten Helme und angelegter Schutzausrüstung ein Schädel-Hirn-Trauma und mussten kurz vor dem Ende des Spiels im Klinikum Jena ärztlich behandelt werden. Beide sind vorerst nicht dienstfähig.

Der Schweizer gehörte zu einer Gruppe Fußballfans, die als Anhänger des FC Lausanne (Schweiz) mit der Jenaer Ultrafangruppierung "Horda Azzuro" eng befreundet ist. Regelmäßig gibt es gegenseitige Besuche bei Spielen mit der dazugehörigen Unterstützung für die jeweilige heimische Fangruppierung. Am gestrigen Samstag wurden bei den Ausschreitungen am Roten Turm im Zentrum und am Osteingang des Stadions auch mehrere schweizerische Fans in den Reihen der Jenaer Ultras identifiziert. Einige davon fielen ebenfalls mit verschiedenen Gewaltaktionen auf.

Der junge Mann erhielt auf Antrag des Bereitschaftsstaatsanwaltes einen Untersuchungshaftbefehl. Gegen ihn wird seit gestern Abend wegen gezielter Angriffe auf die Polizei im Rahmen eines Landfriedensbruchs durch die Kriminalpolizei Jena und die Staatsanwaltschaft Gera ermittelt. Er hat durch den Wurf offenbar schwerste Verletzungen der Polizisten, die in einer Kette vor aufgebrachten und randalierenden Heimfans standen, in Kauf genommen. Am späten Sonntagnachmittag wurde der Mann durch Dienstkräfte der Jenaer Polizei in die Justizvollzugsanstalt Hohenleuben zur Untersuchungshaft bis zum Beginn der eigentlichen Verhandlung über die Tat eingeliefert. Die Bereitschaftsrichterin ordnete das beschleunigte Verfahren nach der Strafprozessordnung an, sodass bereits in wenigen Tagen weitere gerichtliche Maßnahmen folgen werden. Der Beschuldigte wird durch einen Anwalt vertreten und äußerte sich im Beisein seines Rechtsbeistands bereits vor Gericht.

Weitere angereiste schweizerische Fans des eigentlichen gestrigen Spieltages aus Lausanne sowie einige Ultrafans fanden sich während der gerichtlichen Haftprüfung vor dem Amtsgericht Stadtroda ein. Durch Polizeikräfte aus Jena und dem Saale-Holzland-Kreis wurde der Haftprüfungstermin vor Ort abgesichert.

