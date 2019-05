Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gleich zwei verunglückte Kradfahrer am Samstagabend durch Unfälle bei Altenberga und Zimmritz

Kahla, Milda (ots)

Glück im Unglück hatte ein 35-jähriger Motorradfahrer am Samstagabend auf der Landesstraße zwischen Schirnewitz und Zimmritz. Ein Reh lief vor das Krad auf die Fahrbahn. Er konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, stürzte jedoch nicht. Das Wild verstarb am Unfallort. Der Kradfaher blieb unerletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

Weit weniger Glück hatte zur gleichen Zeit ein 25-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße zwischen Altendorf und Altenberga. Nach einem Überholvergang fuhr der junge Mann mit zu hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve gerade aus, kam von der Fahrbahn ab und wurde ca. 50 m auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Mit schweren Verletzungen musste er in die zentrale Notaufnahme nach Jena verbracht werden. Die PI Saale-Holzland nahm die Ermittlungen zum Unfall auf.

