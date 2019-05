Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnungsbrand durch angebranntes Essen

Jena (ots)

Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr kam es in einer Studentenwohnung in Jena-Lobeda zu einem Küchenbrand. Eine aus Indien stammende Studentin hatte gekocht, wobei sich das Öl in einer Pfanne entzündete. Sie machte das Falscheste, was man bei brennendem Öl tun kann und versuchte, mit Wasser zu löschen. Dadurch breitete sich das Feuer noch mehr aus. Möbel und Elektrogeräte wurden beschädigt, die Küche stark verrußt. Die junge Frau und ihre ebenfalls aus Indien stammende Mitbewohnerin kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum.

