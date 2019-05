LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 17.05.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Zwischen 10:30 und 11:30 Uhr, am 16.05.2019 entwendeten unbekannte Täter aus einem Hinterhof eines Wohnhauses der Dornburger Straße in Apolda, ein abgestelltes rotfarbenes Mountainbike "Tues CF Pro" der Marke "Jung Talent" im Wert von 6.000 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

In den Nachmittagsstunden des 16.05.2019 parkte die Fahrerin eines Caddy auf dem Parkplatz am Hugo-Ruppe-Platz in Apolda aus und touchierte hierbei das Heck eines abgestellten VW Polo, Sachschäden 1.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt.

