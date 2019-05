Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Fahrzeug überschlagen

Eine 21-jährige Frau war am Donnerstagnachmittag mit ihren Pkw Opel zu schnell unterwegs. Zwischen Klettbach und Nauendorf kam sie in einer Rechtskurve auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und fuhr über die Bankette in den rechten Straßengraben. Hier überschlug sich der Opel und blieb im Graben liegen. Die Fahrerin verletzte sich dabei leicht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden von circa 3000 Euro.

Bus übersehen

Am Donnerstagmorgen fuhr ein 35-jähriger Mann von einen Parkstreifen in der Ernst-Thälmann-Straße los und übersah einen in gleicher Richtung fahrenden Bus einer Stadtlinie. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wobei sich der Opelfahrer leicht verletzte. Es entstand ein Schaden von circa 8000 Euro.

Von der Fahrbahn abgekommen

Zu schnell war am Donnerstagabend auch der Fahrer (49) eines Pkw BMW unterwegs. Er fuhr auf der Bundesstraße 7 von Umpferstedt in Richtung Weimar. Kurz nach dem Ortsausgang kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einen Aufsteller zusammen. Das Fahrzeug fuhr weiter durch ein Buschwerk und über die Straße zur Kompostanlage. Der BMW kam dann mitten auf einem Feld zum Stehen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 11000 Euro. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Fehler beim Abbiegen

Einen Schaden von circa 5500 Euro verursachte am Donnerstagnachmittag eine 21-jährige Frau. Sie fuhr mit ihren Skoda von einem Parkplatz der Zentralklinik und bog nach rechts auf die Robert-Koch-Allee ab. Hierbei kam sie zu weit nach links und stieß mit einem entgegenkommenden Subaru zusammen. Die Fahrer blieben unverletzt.

