Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung

Apolda (ots)

Am 16.05.2019 fanden zwei Demos in Apolda auf dem Marktplatz statt. Die eine, des Netzwerkes Buntes Weimarer Land stand unter dem Motto "Zusammenstehen für eine offene Gesellschaft, ohne Ausgrenzung, Fremden-feindlichkeit und Rassismus". An dieser nahmen ca. 85 Personen teil. An der zweite Versammlung "Euro- Kommunalwahl 2019" des AFD Landes-verbands Thüringen beteiligten sich ca. 70 Personen. Eine Anzeige musste aufgenommen werden. Ein Ordner der Demo des Netzwerkes Buntes Weimarer Land wurde durch einen den Versammlungsort passierenden Bürger beleidigt. Sonst verliefen beide Veranstaltungen störungsfrei und waren 18:20 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell