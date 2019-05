Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse PI Weimar vom 16.05.2019

Weimar (ots)

Renitenter Ladendieb

Zur Klärung eines Ladendiebstahls in Weimar West wurde am Mittwochnachmittag der zuständige Kontaktbereichsbeamte hinzugezogen. Einer der Diebe (20) konnte durch das Marktpersonal gestellt werden. Sein Komplize (17) konnte durch den Polizeibeamten im näheren Umfeld gestellt werden. Nachdem beide zur Klärung des Sachverhaltes in das Marktleiterbüro gebracht wurden, eskalierte die Situation. Während einer der Täter den Anweisungen nachkam, wehrte sich der 17-Jährige entschieden gegen die Maßnahmen. Er schlug mehrfach auf den Polizeibeamten (41) ein, konnte dann aber doch fixiert werden. Die Verletzungen des Polizeibeamten mussten im Nachgang ambulant behandelt werden. Aufgrund seines Verhaltens wurde der Jugendliche im Verlauf des Abends in einer Jenaer Klinik aufgenommen.

Geschwindigkeitskontrollen

Im Bereich der Grundschule in der Bodelschwinghstraße, im Wohngebiet Weimar West und nahe der Grundschule Isseroda wurden am Mittwoch Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei durchgeführt. Bei jeweils erlaubten 30 km/h fuhren insgesamt 8 Fahrzeugführer zu schnell. Der Spitzenreiter, ein 58-jähriger Motorradfahrer, war in Isseroda fast doppelt zu schnell unterwegs. Mit 59 km/h droht ihm jetzt ein Bußgeld. Ebenso wie einem 19-jährigen Fahrer eines Nissan.

Anhänger nicht zugelassen

In eine Verkehrskontrolle geriet am Mittwochmittag ein 69-jähriger Transporterfahrer in Wohlsborn. Dieser war mit einem Anhänger unterwegs, dessen Kennzeichen bereits entstempelt waren - Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen die Abgabenordnung.

Streit in der Wohnung

Psychische Probleme waren der Grund für das Durchdrehen eines 31-Jährigen in Weimar West. Sein Mitbewohner (35), der sich aus Angst in seinem Zimmer verbarrikadierte, rief am Mittwochabend die Polizei an und bat um schnelle Hilfe, weil schon länger bestehende Spannungen zwischen den WG-Bewohnern zu eskalieren drohten. Von den eingetroffenen Polizeibeamten ließ sich der Mann aber beruhigen und ins Klinikum bringen. Zu Bruch ging während seines Aussetzers nichts.

