Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen für Jena

Jena (ots)

Ein Fahrrad entwendeten Unbekannte aus einer Kellerbox in der Tieckstraße. Sie brachen in der Nacht zum Montag den Holzverschlag gewaltsam auf, nahmen das Fahrrad an sich und verschwanden damit unerkannt. Auch auf einen Keller in der St.-Jacob-Straße haben es Einbrecher abgesehen. Sie verschafften sich zutritt zu einem Kellerverschlag und entwendeten daraus ein Fahrrad im Wert von 1.300 Euro, einen Rucksack sowie eine Kletterausrüstung. Die Eigentümer erstatteten in beiden Fällen Anzeige, die Polizeibeamten sicherten Spuren und ermitteln wegen Einbruchsdiebstahl. Zeugenhinweise werden unter Tel. 03641-810 erbeten.

Ein VW-Fahrer befuhr die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Maurerstraße, wollte über die Kreuzung An der Leite fahren. Ein Radfahrer, der den Fuchsturmweg herunter fuhr, übersah den VW. Er prallte gegen das Auto und stürzte. Dabei zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. Der 20-Jährige wurde vorsorglich durch den Rettungswagen in das Klinikum verbracht. Sein Fahrrad wurde durch einen Bekannten in Verwahrung genommen.

