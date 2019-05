Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 13.05.2019

Apolda (ots)

Von Anfang Mai bis zum vergangenen Sonntag verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln bzw. Aufdrücken eines geschlossenen Fensters Zutritt zu einem unbewohnten Rohbau in der Apoldaer Bachstraße. Hieraus wurden zwei Bohrmaschinen und ein Rührwerk entwendet, Gesamtschaden 400 EUR.

An Wochenende gelangten unbekannte Täter auf zwei umfriedete Gartengrundstücke der Gartenanlage in Apolda, An der Goethebrücke. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang durch die Fenster in die Lauben. Hieraus wurden ein Handwagen "Klaufix" und eine Mikrowelle entwendet, Gesamtschaden 300 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Bei einer Verkehrskontrolle in den Abendstunden des 12.05.2019 in Apolda Stobraer Straße verlief der durchgeführte Drogentest positiv. Zudem ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen den 25jährigen Mopedfahrer wurden Anzeige wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrs-gesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt, die Blutentnahme im Robert-Koch-Krankenhaus durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

Gegen 20:45 Uhr, am 12.05.2019 befuhr ein Fahrradfahrer die Ortslage Utenbach in Richtung Wormstedt. Hier verlor er in der Rechtskurve nach einer Gefällestrecke die Kontrolle über sein Rad, stieß mit den Rädern gegen die Bordsteinkante und kam zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer und musste zur Behandlung ins Apoldaer Klinikum eingeliefert werden. Der Fahrradfahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Eine Fremdeinwirkung zum Unfall wurde durch ihn selbst ausgeschlossen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell