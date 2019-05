LPI-J: Neues aus Weimar

Landespolizeiinspektion Jena

Gefährdung Straßenverkehr

Ein 26-jähriger Mann fuhr am Sonntagabend mit seinen Pkw Mazda auf der Prager Straße in Richtung Kaunaser Straße. Beim Abbiegevorgang nach links in die Moskauer Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus weiter. Hier stieß er mit zwei parkenden Fahrzeugen zusammen. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Mazdafahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Test mit dem Alcomaten ergab einen Wert von 2,30 Promille. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 6000 Euro. Ein Pkw Skoda war nicht mehr rollfähig und musste abgeschleppt werden.

Fahrzeugbrand/technischer Defekt

Ein Schaden von circa 5000 Euro entstand am Montagmorgen an einem Pkw Peugeot. Dessen Fahrer (52) war auf der Bundesautobahn 4 unterwegs. Mit technischen Problemen fuhr er in Weimar ab und stellte sich auf ein Tankstellengelände in Gelmeroda. Plötzlich vernahm er eine Rauchentwicklung im Fahrzeug welches in einen Vollbrand überging. Durch die eintreffende Feuerwehr konnte der Peugeot schnell gelöscht werden. Durch den Brand wurde am Dach der Tankstelle das Firmenlogo beschädigt. Keine 4 Meter entfernt stand eine Zapfsäule, die unbeschädigt blieb.

Betrug

Gerade noch rechtzeitig hat eine junge Frau (21) aus Weimar am gestrigen Sonntag realisiert, dass sie im Begriff steht, Betrügern auf den Leim zu gehen. Sie hatte ihre Tür ins Schloss fallen lassen, der Schlüssel lag innen. Zwei Männer eines Schlüsseldienstes kamen und öffneten die Tür, die nur zugefallen war. Dafür sollte die junge Frau 685 Euro löhnen. Auf dem Weg zur Bank um Geld abzuheben, entschloss sie sich, lieber die Polizei zu rufen. Gegen die beiden jungen Männer (20, 20) vom Schlüsseldienst läuft jetzt eine Anzeige wegen Betrugs. Einkassiert haben die Beamten auch die Schlüssel ihres Mietwagens, weil sie keine Fahrerlaubnis vorweisen konnten.

Unfall

Einen Schaden von circa 3500 Euro hinterließ eine 71-jährige Frau. Sie rangierte mit ihren Pkw Skoda rückwärts aus ihrem Grundstück in der Kippergasse. Hierbei übersah sie einen hinter ihr stehenden Pkw BMW und stieß gegen die linke Fahrzeugseite. Personen wurden nicht verletzt.

