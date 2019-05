LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Auf sehr hochwertige Fahrräder haben es Diebe am vergangenen Wochenende in Jena-Nord abgesehen. Unbekannte brachen gewaltsam in einen Keller in der Saalbahnhofstraße ein und entwendeten die Fahrräder im Wert von 16.000 Euro. Der Eigentümer erstattete Anzeige, die Jenaer Polizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahl.

Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro entwendeten Unbekannte am vergangenen Freitag in der Zeit von 11.00 bis 12.00 Uhr aus einem Wohnhaus in Jena-Nord. Wie die Diebe in die Wohnung gelangt sind, konnte noch nicht herausgefunden werden. Aufbruchsspuren gab es an der Wohnungstür nicht. Das ältere Ehepaar war zu dieser Zeit im Keller sowie im Garten. Die Frau hatte zuvor jedoch einen Bettler an ihrer Wohnungstür gesehen, der an der Haustür klingelte und ihr eine Schreibkladde entgegen hielt. Sie schloss die Tür jedoch wieder, ohne auf sein Ansinnen einzugehen, unterhielt sich nicht mit dem Mann. Ob er etwas mit dem Diebstahl zu tun haben, kann derzeit noch nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

