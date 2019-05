Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht für den Zeitraum von Freitag, den 10.05.19, 06:00 Uhr bis Sonntag, den 12.05.19, 06:00 Uhr

Apolda (ots)

Verkehrsgeschehen

Im Zeitraum von Freitag, 17:00 Uhr bis Samstag, 09:00 Uhr wurde ein in Apolda in der Budapester Straße geparkter Pkw Fiat durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle.

Kriminalitätsgeschehen

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag brachen unbekannte Täter in ein Imbissgeschäft ein, welches sich in Apolda in der Utenbacher Straße, in der Nähe eines Einkaufsmarktes befindet. Die Täter entwendeten Lebensmittel und richteten dabei einen nicht unerheblichen Sachschaden an.

In der gleichen Nacht wurde durch Unbekannte an einem Wohnhaus in der Weimarischen Straße ein ca. 1 m langes Stück Kupferfallrohr entwendet.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zogen ein oder mehrere unbekannte Täter durch das Stadtgebiet in Apolda und besprühten mit Farbspray mehrere Wohnhäuser mit verfassungsfeindlichen Parolen und Symbolen. So wurden Häuser in der Liebknechtstraße, in der Weimarischen Straße und an der Goethebrücke, aber auch am Lindenberg beschmiert.

Zeugen zu den o.g. Sachverhalten melden sich bitte unter 03644/541-0 in der Polizeiinspektion Apolda.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

