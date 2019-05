Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus und Graffiti-Schmierereien

Hermsdorf (ots)

In der Nacht vom Freitag auf Samstag wüteten Unbekannte in der Innenstadt von Hermsdorf. Hierbei wurde ein Einkaufscenter in der Eisenberger Straße massiv mit Graffitis besprüht. Zudem wurden durch die Unbekannten zwei auf dem Parkplatz befindliche Altkleidercontainer umgeworfen und diverse Mülleimer zerstört. Ebenfalls hinterlies man vor Ort mehrere Verkehrszeichen, welche vormals zu einer Umleitungsausschilderung gehörten. Die Spur der Zerstörung geht dann über die Eisenberger Straße und endet am Bahnhof von Hermsdorf. Unterwegs wurden ebenfalls mehrere Graffitis angebracht. Letztendlich beschmierte man das Toilettengebäude und ein Nebengelass des Busbahnhofs. Der Gesamtschaden wird derzeit mit etwa 3500 EUR beziffert. Auf Grund des Inhaltes des Graffitis ist anzunehmen, dass diese von Personen, welche der Fan-Szene des FC Carl-Zeiss-Jena angehören, angebracht wurden.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht eine größrere Gruppierung wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizei Saale-Holzland unter Tel. 036428-640 oder die Polizeistation Eisenberg unter Tel. 036691-750.

