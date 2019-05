Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht Inspektionsdienst Jena 12.05.2019

Jena (ots)

Körperverletzungen

Am Wochenende kam es in Jena zu mehreren Körperverletzungshandlungen.

Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr kam es in Jena Lobeda zwischen einem 36jährigen und einer 33jährigen zunächst zu einer verbalen Streitigkeit. Diese eskalierte und beide schlugen sich gegenseitig ins Gesicht ohne jedoch größere Verletzungen zu erleiden. Beide Personen waren alkoholisiert. Der Mann hatte ca. 2,3 Promille, die Frau lehnte einen Atemalkoholtest ab. Dem 36jährigen wurde ein Platzverweis erteilt, welchen er auch befolgte.

Am Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr kam es in einem Lokal in der Jenaer Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 20jährigen und 2 bisher unbekannten Männern. Auch hier kam es zunächst zu einem Streit, welcher jedoch darin gipfelte, dass einer der beiden Männer den 20jährigen ins Gesicht schlug, sodass dieser zu Boden fiel. Der zweite Mann schlug dem am Boden liegenden Geschädigten dann auf den Brustkorb. Durch die Schläge wurde er leicht verletzt. Die beiden Männer konnten unerkannt flüchten.

Ebenfalls am Sonntagmorgen, jedoch auf offener Straße, kam es gegen 06:00 Uhr in der Jenaer Innenstadt zu einem Streit zwischen 7 Personen. 5 Personen, darunter auch der spätere 22jährige Geschädigte warteten an ihrem Pkw. 2 Männer, welche nicht zur Gruppe gehörten, sprachen diese an und es kam zu verbalen Provokationen zwischen den Beteiligten, welche sich immer mehr steigerten. Schlussendlich schlug ein ebenfalls 22jähriger Mann dem Geschädigten ins Gesicht, was dieser mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht seines Gegners quittierte. Hierbei verletzte er sich an der Hand. Der Angreifer erlitt leichte Gesichtsverletzungen. Beide Männer wurden durch einen angeforderten Rettungswagen ambulant versorgt.

In allen Fällen wurden Anzeigen durch die Polizei Jena aufgenommen.

