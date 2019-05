Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 12.05.2019

Weimar (ots)

Am Freitagnachmittag um 14:35 Uhr fuhr eine 26-jährige Frau mit ihrem Pkw durch die Bahnunterführung an der Dürrenbacher Hütte in Weimar. Durch herabfallenden Schotter wurde die Windschutzscheibe des Pkw Ford beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Bahnunterführung wurde sicherheitshalber bis zur Prüfung durch den Streckenverantwortlichen der Bahn gesperrt und erst um 18:30 Uhr wieder freigegeben.

Am Samstagvormittag gegen 09:20 Uhr kam es in der Bachstraße in Bad Berka zu einem Verkehrsunfall. An der Ampel am Zeughausplatz fuhr eine 45-jährige Audi-Fahrerin auf einen stehenden Pkw BMW auf. Der 49-jährige Fahrer des BMW klagte nach dem Unfall über leichte Rückenschmerzen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten unbekannte Täter im Stadtgebiet von Weimar mehrere Bushäuschen, Stromkästen, Wände und Schilder. Mit weißer Sprühfarbe wurden im Bereich der Belvederer Allee und Berkaer Straße Schriftzüge und Symbole angebracht. Inhaltlich handelte es sich um Hakenkreuze und diverse Parolen. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden, durch die Feuerwehr Weimar konnten einige der Schriftzüge bereits entfernt werden. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise zur Tat.

