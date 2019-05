Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 10.05.2019

Apolda (ots)

Im Schutzbereich der PI Apolda ereigneten sich am Donnerstag und am Freitag drei Wildunfälle. So querte je ein Reh die Landstraße zwischen Schmiedehausen und Escherode, Apolda und Utenbach sowie auf der B87, hinter dem Abzweig nach Neustedt die Straße. In allen drei Fällen überlebten die Rehe den Zusammenstoß nicht. Personen wurden nicht verletzt. Die Unfallschäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf ca. 5.000 EUR.

In den Nachmittagsstunden des 09.05.2019 wollte die Fahrerin eines Pkw Toyota in der Apoldaer Herderstraße rückwärts in eine Parklücke einparken. Dabei übersah sie einen abgeparkten VW Polo und kollidierte mit diesem. Personen wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden geringe Beschädigungen.

