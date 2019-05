Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Handtaschenraub gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Handtaschenräuber in Hermsdorf. Am Donnerstagvormittag lief eine 79-jährige Frau aus Richtung Rosa-Luxemburg-Straße den Fußweg der Südstraße entlang. Von hinten näherte sich der Seniorin ein Mann und entriss ihr die Handtasche gewaltsam. Die Dame versuchte noch, ihre Handtasche festzuhalten, schaffte es aber nicht. Anschließend rannte der Mann entlang der Straße "Geyersberg" in Richtung Geraer Straße davon. Die Frau kam zum Glück mit dem Schrecken davon, sie blieb unverletzt. Da sie den Mann nur von hinten wegrennen gesehen hat, ist zur Personenbeschreibung folgendes bekannt: Der Räuber war demnach größer als 1,60m. Er hat eine schlanke, normale Figur. Zur Tatzeit war er mit einem grauen Jogginganzug und einem schwarzen Basecap sowie Turnschuhen bekleidet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 036428-640 um Zeugenhinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise zur Tat bzw. zum Täter geben?

