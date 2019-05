Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falsche Dachdecker in Jena-Ost gestellt

Jena (ots)

Ungebeten sind zwei Männer am Donnerstagvormittag auf das Dach des Hauses eines Ehepaares in Jena-Ost gegangen um dort Arbeiten auszuführen (wir berichteten). Anschließend forderten sie 500 Euro und drohten dem Ehepaar. Die Männer versprachen wiederzukommen. Da wurden sie allerdings von Polizisten in Zivil empfangen. Die Beamten zogen den Zoll mit hinzu. Es stellte sich heraus, dass die beiden aus Rumänien stammenden Männer (24, 39) einschlägig wegen Betrug vorbestraft sind. Auch eine Reisegewerbekarte konnten sie nicht vorweisen. Der Zoll nahm eine Anzeige gegen sie auf.

