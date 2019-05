Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spielautomaten aufgebrochen - wer kennt diesen Mann?

Jena (ots)

Bereits am 7. Dezember 2018 hatte sich ein unbekannter Mann in den Räumlichkeiten einer Tankstelle in Hermsdorf an zwei Spielautomaten zu schaffen gemacht. Er brach die Automaten mit einem Werkzeug auf und entwendete das innenliegende Bargeld. Die Kriminalpolizei Jena ermittelt wegen Diebstahl im besonders schweren Fall. Von dem Mann liegen Fotos vor. Zur Veröffentlichung der Bilder wurde jetzt ein Richterlicher Beschluss erlassen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang unter Tel. 036428-640 um Mithilfe. Wer erkennt den Mann auf den Fotos bzw. kann Hinweise geben, die zur Aufklärung der Tat führen können?

